Kevin De Bruyne si allena col Napoli quattro mesi dopo l'infortunio | quando torna tra i convocati di Conte

Kevin De Bruyne si è unito al gruppo del Napoli a Castel Volturno dopo aver interrotto gli allenamenti il 25 ottobre a causa di un infortunio al bicipite femorale. Quattro mesi dopo, il centrocampista belga ha ripreso a lavorare con la squadra e ora aspetta di essere inserito nelle convocazioni di Antonio Conte. La sua presenza in campo è attesa nei prossimi incontri.

Kevin De Bruyne torna ad allenarsi in gruppo a Castel Volturno dopo lo stop del 25 ottobre e l'operazione al bicipite femorale. Conte valuta la convocazione per Napoli-Torino e il rientro contro il Lecce: aggiornamenti anche su Anguissa e McTominay. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il rigore di Kevin De Bruyne che gli ha cusato l'infortunio

