Kevin De Bruyne si allena col Napoli quattro mesi dopo l'infortunio | quando torna tra i convocati di Conte

Kevin De Bruyne si è unito al gruppo del Napoli a Castel Volturno dopo aver interrotto gli allenamenti il 25 ottobre a causa di un infortunio al bicipite femorale. Quattro mesi dopo, il centrocampista belga ha ripreso a lavorare con la squadra e ora aspetta di essere inserito nelle convocazioni di Antonio Conte. La sua presenza in campo è attesa nei prossimi incontri.

Kevin De Bruyne torna ad allenarsi in gruppo a Castel Volturno dopo lo stop del 25 ottobre e l'operazione al bicipite femorale. Conte valuta la convocazione per Napoli-Torino e il rientro contro il Lecce: aggiornamenti anche su Anguissa e McTominay. 🔗 Leggi su Fanpage.it Lukaku si allena per la prima volta con il Napoli dopo l’infortunio: quando tornerà a giocareA Castelvolturno compare per la prima volta Lukaku: lavoro differenziato per il belga che torna ad allenarsi per la prima volta dal 14 agosto e viene... Conte su McTominay: «Dopo Genova non si allena più con noi. De Bruyne è un altro discorso»In attesa del fischio iniziale, si delineano le caratteristiche essenziali del confronto tra Napoli e Atalanta, con l’allenatore che evidenzia... Il rigore di Kevin De Bruyne che gli ha cusato l'infortunio Tutti gli aggiornamenti su Kevin De Bruyne Temi più discussi: Kevin De Bruyne si allena col Napoli quattro mesi dopo l'infortunio: quando torna tra i convocati di Conte; Napoli, De Bruyne si allena in gruppo: possibile convocazione col Torino; Napoli, De Bruyne vicino al rientro: Torino o Lecce nel mirino; Napoli, è tornato De Bruyne! Conte finalmente sorride. Kevin De Bruyne si è allenato in gruppo!Dopo 128 giorni a Castel Volturno, è rientrato in gruppo per gli allenamenti Kevin De Bruyne dopo l’infortunio e un lungo periodo di riabilitazione Il centrocampista belga uscì di scena lo scordo 25 o ... 100x100napoli.it De Bruyne torna ad allenarsi in gruppo: la gioia del belga sui socialKevin De Bruyne, oggi il primo allenamento con i compagni: si chiude un lungo periodo di riabilitazione e si aprono scenari nuovi per il finale di stagione ... tuttonapoli.net Spifferi da Castel Volturno su Kevin De Bruyne - facebook.com facebook KEVIN DE BRUYNE SI ALLENA IN GRUPPO Notizia super direttamente da Castel Volturno e riportata da Sky Sport: KDB SI ALLENA INSIEME AI COMPAGNI 128 GIORNI DOPO L'INFORTUNIO Il rientro in campo del belga si avvicina pian piano, rafforzan x.com