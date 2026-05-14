Pisa-Napoli e altre quattro partite di serie A il Tar non decide e rinvia all' Avvocatura dello Stato
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha deciso di non pronunciarsi sulla questione riguardante le partite di Serie A, tra cui Pisa-Napoli e altre quattro gare, rinviando la decisione all'Avvocatura dello Stato. La Lega di calcio aveva presentato ricorso contro la decisione del prefetto di Roma di spostare il derby tra Lazio e Roma in orario serale lunedì, invece che domenica come previsto. La mancanza di una sentenza immediata lascia ancora incerta la programmazione delle partite.
Il Tar del Lazio, a cui la Lega di Serie A si era rivolta per impugnare la decisione del prefetto di Roma di far giocare il derby tra Lazio e Roma lunedì alle 20,45 e non domenica alle. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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