Serie A ufficiali data e orario di Roma Lazio! Si giocherà in contemporanea ad altre quattro partite l’annuncio di De Siervo!
Sono state rese note le date e gli orari di alcune partite di Serie A, tra cui quella tra Roma e Lazio, che si giocherà in contemporanea con altre quattro gare. L’annuncio è stato fatto da De Siervo. La stagione 202526 si avvia alla conclusione, con ancora diverse sfide da definire e risultati da determinare.
Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Adani durissimo sul Milan: «Stiamo commentando settimanalmente una squadra che dovrebbe scucirsi lo stemma che ha sulla maglia. Ha meno attributi di chi lotta per salvarsi!» Roma Lazio, l’assessore Onorato rivela: «Si giochi lunedì alle 21. Non bisogna aver paura dei possibili incidenti tra tifosi!» Milan in crisi, un’altra stagione di frizioni: da Furlani a Tare e Allegri, ora rischiano tutti.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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