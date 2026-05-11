Serie A ufficiali data e orario di Roma Lazio! Si giocherà in contemporanea ad altre quattro partite l’annuncio di De Siervo!

Sono state rese note le date e gli orari di alcune partite di Serie A, tra cui quella tra Roma e Lazio, che si giocherà in contemporanea con altre quattro gare. L’annuncio è stato fatto da De Siervo. La stagione 202526 si avvia alla conclusione, con ancora diverse sfide da definire e risultati da determinare.

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