L’ultima proposta della Lega Serie A | derby e altre 4 partite alle 12 e finale degli Internazionali alle 17 | 30 Se non ci rispondono andiamo al Tar

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima proposta della Lega Serie A prevede di disputare il derby tra le squadre di Roma alle 12 di domenica, con altre quattro partite alle stesse ore, e la finale degli Internazionali di tennis alle 17:30. La decisione ha suscitato confronti tra le parti, con alcune richieste di chiarimento sulle date e gli orari. Se non arriveranno risposte, si minaccia un ricorso al Tribunale amministrativo.

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“Il derby Roma-Lazio si gioca domenica, alle 12: 30 “, “No, si gioca lunedì alle 20: 45 “. “E se facessimo domenica alle 12?”. Siamo a mercoledì, mancano meno di quattro giorni a una delle giornate più importanti dell’intero campionato di Serie A e chi lotta per la qualificazione alla prossima Champions League non sa ancora in che giorno e a che ora giocherà. O meglio: a oggi tutto è fissato per lunedì alle 20:45, ma la partita non è ancora chiusa. Il problema è ormai noto: la sfida tra Roma e Lazio – importantissima per il destino Champions dei giallorossi – si dovrebbe giocare nello stesso giorno della finale degli Internazionali d’Italia, che salvo clamorose sorprese potrebbe vedere impegnato Jannik Sinner.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - L’ultima proposta della Lega Serie A: derby (e altre 4 partite) alle 12 e finale degli Internazionali alle 17:30. “Se non ci rispondono andiamo al Tar”
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