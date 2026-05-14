Pisa-Napoli cambia ancora l' orario del match | quando si giocherà

Dopo diversi giorni di incertezze e controversie, è stata annunciata la nuova data per la partita tra Pisa e Napoli. La gara, che era stata soggetta a variazioni di orario, si disputerà domenica 17 maggio. La decisione riguarda anche il derby di Roma e altre quattro partite che coinvolgono la corsa alla qualificazione in Champions League. La modifica dell’orario è stata comunicata ufficialmente, mettendo fine alle prime indiscrezioni emerse nelle ultime settimane.

Dopo giorni di caos e polemiche, finalmente si è giunti a una soluzione. Il derby di Roma e di conseguenza le altre quattro gare che interessano la corsa Champions, tra cui Pisa-Napoli, si giocheranno tutte domenica 17 maggio.Cambia ancora l'orario del calcio di inizio dei match, che viene. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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