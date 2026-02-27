Il Napoli spoilera data e orario del match contro il Torino si giocherà venerdì 6 marzo alle 20 | 45

Il Napoli ha annunciato che la partita contro il Torino si svolgerà venerdì 6 marzo alle 20:45 al Maradona. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente e il match si giocherà in quella sera. La data è stata fissata e comunicata senza ulteriori variazioni o rinvii.

Attraverso il sito della vendita dei biglietti, gli azzurri hanno pubblicato sui canali social le informazioni, nonostante non siano ancora sul sito ufficiale della Serie A. Db Torino 18102025 - campionato di calcio serie A Torino-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Billy Gilmour-Giovanni Simeone-Sam Beukema Gli azzurri affronteranno i granata al Maradona venerdì 6 marzo alle 20.45. Attraverso i propri canali social, il Napoli ha pubblicizzato la vendita dei biglietti per la gara di campionato, pubblicando i dettagli. La Lega Serie A non ha ancora rilasciato sul proprio sito le date e gli orari ufficiali della 28esima giornata di campionato.