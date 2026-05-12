Quando si gioca Pisa-Napoli | data e orario del match

La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle partite della 37esima giornata di campionato. Tra queste, si segnalano l'incontro tra Pisa e Napoli, che si svolgerà in una data e orario ancora da definire. La giornata prevede diverse sfide in programma, con anticipi e posticipi comunicati ufficialmente dalla Lega. La programmazione completa sarà disponibile prossimamente.

La Lega Serie A ha comunicato gli orari degli anticipi e posticipi della 37esima giornata di campionato. Pisa-Napoli, almeno per il momento, è in calendario per domenica 17 maggio alle ore 12.30, al pari degli altri match che riguardano la lotta Champions come Roma-Lazio, Genoa-Milan e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Quando si gioca Como-Napoli, arriva l'annuncio della Lega Serie A: data e orario del matchLa Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e posticipi della 35esima giornata di campionato, in programma da venerdì 1 a lunedì 4 maggio.

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Una corsa Champions incredibile. Perde anche il Napoli al 91' e a due giornate dalla fine non è ancora qualificato aritmeticamente. A Conte continuano a servire tre punti e tutto è rinviato alla prossima settimana dove dovrà obbligatoriamente vincere a Pisa. Il x.com

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Quando si gioca Pisa-Napoli: ufficiale la data e l'orario della partita della 37ª giornata di Serie AIl Napoli non va oltre il pari col Bologna e di conseguenza non è ancora qualificato alla Champions: contro il Pisa giocherà in contemporanea con le inseguitrici. goal.com