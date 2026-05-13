La Lega Serie A ha annunciato la data e l'orario della partita Pisa-Napoli, ma il provvedimento ha suscitato reazioni forti. La questione riguarda anche il posticipo di alcune gare della prossima giornata, che ha provocato polemiche tra le squadre coinvolte. La Lega ha specificato di volere mantenere le date originali per il derby di Roma e le altre partite legate alla corsa Champions League.

Non si spegne la bufera legata al posticipo di alcune partite della prossima giornata di Serie A. La Lega ha proposto di non spostare il derby di Roma e, di conseguenza, le altre gare che vedono coinvolte le squadre in lotta per la Champions League. Tra queste c’è il Napoli, che se la vedrà con il Pisa. Stando a quanto riporta ANSA, la proposta della Lega non sarebbe stata accettata. Pisa-Napoli si gioca lunedì: l’annuncio di ANSA. Il derby capitolino e le altre partita della ‘corsa Champions’ si disputeranno lunedì, la decisione sembra oramai confermata. Si giocheranno di sera, come deciso dalla Prefettura di Roma. Nonostante la proposta della Lega Serie A, che propende per lo slot di domenica a mezzogiorno, il dado è ormai tratto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Pisa-Napoli, definiti data e orario: Lega Serie A furiosa

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