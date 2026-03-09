La Domus Mazziniana ricorda il 154° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini

Martedì 10 marzo si svolgono le celebrazioni ufficiali per il 154° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini presso la Domus Mazziniana. L'evento ricorda l'anniversario della scomparsa del pensatore e attivista italiano, con una cerimonia pubblica organizzata nelle strutture dedicate. La giornata prevede interventi e momenti commemorativi rivolti a onorare il suo ruolo storico.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Martedì 10 marzo si tengono le celebrazioni ufficiali per il 154° anniversario della scomparsa di Giuseppe Mazzini. La città di Pisa ricorda la figura del patriota e pensatore genovese con un programma che vuole riscoprire le radici ideali della nostra Repubblica. Ad arricchire le celebrazioni la consegna da parte del Soprintendente all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, l’architetto Valerio Tesi, di una lettera inedita autografa di Giuseppe Mazzini. A illustrare le vicende della lettera, arrivata a destinazione dopo oltre un secolo la dott. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

Nel 19° anniversario della morte, la polizia ricorda Filippo RacitiÈ stato ricordato, questa mattina, il commissario della polizia di Stato Filippo Raciti, in occasione del 19° anniversario della sua morte, avvenuta...

Casapulla ricorda monsignor Buro nel 25° anniversario della morteUn momento di memoria e gratitudine per una figura che ha segnato la storia ecclesiale locale e internazionale.

Contenuti e approfondimenti su Domus Mazziniana

Temi più discussi: seminario di discussione a partire dal volume il plebiscito del 1860. unificazione, legittimazione, reazione nel mezzogiorno e in sicilia alla domus mazziniana; Giuseppe Mazzini e la Terza Roma, conferenza all’Archivio Storico Capitolino per il ciclo sul Risorgimento; Giuseppe Mazzini e la Terza Roma; Il plebiscito del 1860: nuovo seminario alla Domus Mazziniana.

Fondazione Insigniti OMRI e Domus Mazziniana siglano protocollo per «promuovere i valori mazziniani». L'intervista al Prefetto Francesco TaglienteLa Fondazione ha reso noto che «la Fondazione Insigniti OMRI e la Domus Mazziniana di Pisa hanno siglato un protocollo d'intesa finalizzato alla promozione dei valori costituzionali e mazziniani, ... ilmessaggero.it

La Domus Mazziniana uno scrigno prezioso per la Toscana e l’Italia, visita dell’assessora Cristina ManettiNell’ambito del Cultour che sta toccando i principali luoghi culturali della Toscana, l’assessora regionale Cristina Manetti ha fatto tappa alla Domus Mazziniana di Pisa, accompagnata dal Direttore ... pisatoday.it

PISA/ ALLA DOMUS MAZZINIANA UN SEMINARIO DI DISCUSSIONE PRENDE SPUNTO DAL VOLUME Venerdì 6 marzo alle ore 17.30, presso la Domus Mazziniana di Pisa si svolgerà un seminario di discussione a partire dal volume “Il plebiscito del 1860. - facebook.com facebook