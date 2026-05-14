La BMW iX3 rappresenta il primo modello della piattaforma Neue Klasse, che segna un nuovo capitolo per il costruttore tedesco nel settore dei veicoli elettrici. La vettura si distingue come un Suv di nuova generazione, sviluppato con l’obiettivo di ridisegnare il proprio catalogo in chiave a zero emissioni. In questa fase, il marchio ha collaborato con Pirelli, introducendo il pneumatico P Zero, specificamente progettato per questa nuova era elettrica.

La nuova BMW iX3 non nasce soltanto come un Suv elettrico di nuova generazione. È il primo modello della piattaforma Neue Klasse, il manifesto tecnologico con cui la Casa di Monaco vuole ridisegnare il proprio futuro a zero emissioni. In questo passaggio, anche il pneumatico diventa parte integrante del progetto: non più semplice componente, ma elemento decisivo per tradurre a terra coppia istantanea, autonomia, comfort e precisione di guida. È qui che entra in scena Pirelli, con due fitment P Zero sviluppati appositamente per la iX3. Due anime per la stessa elettrica. Per la nuova iX3, Pirelli ha realizzato due soluzioni distinte: il P Zero di quinta generazione, pensato per esaltare sportività e controllo, e il P Zero E, sviluppato per valorizzare efficienza, silenziosità e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pirelli e BMW iX3, il P Zero entra nella nuova era elettrica

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