BMW iX3 Neue Klasse la prova del Il Fattoit – L’inizio di una nuova era – FOTO
Una nuova versione del BMW iX3 è stata recentemente testata e presentata, segnando un passo importante per il marchio nel settore delle auto elettriche. La prova, condotta da Il Fatto.it, include una serie di fotografie che mostrano il veicolo in diverse angolazioni. Il modello rappresenta un’anticipazione della cosiddetta
‹ › 1 7 bmw ix3. ‹ › 2 7 bmw ix3. ‹ › 3 7 bmw ix3. ‹ › 4 7 bmw ix3. ‹ › 5 7 bmw ix3. ‹ › 6 7 bmw ix3. ‹ › 7 7 bmw ix3. La nuova BMW iX3 rappresenta qualcosa di più di un semplice suv elettrico per la casa bavarese. Con questo modello debutta infatti la piattaforma Neue Klasse, una base tecnica completamente nuova pensata per i futuri modelli elettrici del marchio. Il frontale riprende la tradizionale calandra a doppio rene, ma reinterpretata in modo più verticale e minimalista, con una presenza scenica molto diversa rispetto alla gamma attuale. Entrando nell’ abitacolo si percepisce immediatamente il cambio di approccio progettuale rispetto alle BMW degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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