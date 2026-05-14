Pirateria audiovisiva e sportiva allarme FAPAV | danni da 2,2 miliardi per l’Italia

La Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Sportivi ha diffuso un rapporto che evidenzia perdite significative a causa della pirateria nel settore. Secondo i dati raccolti, nel 2024 si registrano danni stimati in 2,2 miliardi di euro per l’intero mercato audiovisivo e sportivo italiano, con 350 milioni di euro provenienti esclusivamente dal settore sportivo. La relazione mette in luce l’impatto economico di questa forma di illegalità, che coinvolge diverse piattaforme e modalità di distribuzione illecita.

Pirateria audiovisiva e sportiva, allarme FAPAV: perdite per 2,2 miliardi in Italia e 350 milioni solo per lo sport nel 2024. “Dietro l’industria legata allo sport e ai contenuti sportivi c’è un enorme indotto, rappresentato dalla filiera costituita da aziende, professionisti, lavoratori. Un mondo minacciato dalla pirateria televisiva, un’attività illegale che crea danni enormi al mercato e alle imprese. Lo stesso vale per il cinema e la tv: tutto il settore dell’audiovisivo è vittima di sfruttamento illecito, un vero e proprio furto di gigantesco valore economico. FAPAV è da sempre impegnata in prima linea contro la pirateria e quest’anno la nostra Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale, organizzata in collaborazione con Civita e WIPO, è dedicata proprio al rapporto tra copyright, Diritto d'Autore e industrie dello sport”. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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