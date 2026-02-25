Sky Pirateria audiovisiva | i rischi che nessuno ti dice

Allo Sky Campus di Milano, studenti e istituzioni si confrontano su un tema che tocca da vicino le nuove generazioni: la pirateria audiovisiva. Un dibattito diretto, concreto, che mette al centro sicurezza digitale, legalità e futuro professionale. Sul palco anche rob, vincitrice di X Factor, insieme a rappresentanti della Guardia di Finanza e di Sky Italia. #Pirateria #SicurezzaDigitale #SkyUp #SkyItalia #XFactor #EducazioneDigitale. su Digital-News.it Allo Sky Campus di Milano, studenti e istituzioni si confrontano su un tema che tocca da vicino le nuove generazioni: la pirateria audiovisiva. Un dibattito diretto, concreto, che mette al centro sicurezza digitale, legalità e futuro professionale. Sul palco anche rob, vincitrice di X Factor, insieme a rappresentanti della Guardia di Finanza e di Sky Italia. 🔗 Leggi su Digital-news.it

