L’epopea del polo di corso Europa Da stabilimento all’avanguardia al lento declino degli ultimi 15 anni

Lo stabilimento di corso Europa, situato a Solaro, è stato uno dei punti di riferimento in Europa per la produzione di lavastoviglie. In passato, qui si arrivava a produrre circa un milione e mezzo di unità all’anno, grazie all’impiego di tecnologie avanzate e personale qualificato. Negli ultimi quindici anni, tuttavia, la produzione è diminuita progressivamente, segnando un declino nel ruolo e nella dimensione dello stabilimento.

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Un tempo si producevano quasi un milione e mezzo di lavastoviglie all’anno: quello di Solaro è stato da sempre uno degli stabilimenti modello a livello europeo per questo tipo di elettrodomestico, che qui venne sviluppato e perfezionato grazie a professionalità qualificate. Negli ultimi 15 anni il lento e inesorabile declino a colpi di “riduzione di volumi” (e conseguente riduzione di occupati) fino ad arrivare di poco sopra alle 600mila unità, con un “colpo di coda” dello scorso anno e la risalita a 654mila lavastoviglie uscite dalla fabbrica di corso Europa, dove attualmente lavorano circa 670 dipendenti tra operai, impiegati e dirigenti a cui si aggiungono i 112 con contratti a termine.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’epopea del polo di corso Europa. Da stabilimento all’avanguardia al lento declino degli ultimi 15 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Umberto Bossi muore dopo vent’anni di malattia: l’ictus del 2004 e un lento declino Da "Bastardi senza gloria" a "Birdman": la classifica dei casting più brillanti degli ultimi 15 anni Trovare il volto, la personalità, lo spirito perfetto per interpretare un personaggio scritto da altri o realmente esistito non è un lavoro semplice. Si parla di: L’epopea del polo di corso Europa. Da stabilimento all’avanguardia al lento declino degli ultimi 15 anni; L’impresa del dirigibile Norge compie 100 anni: Nobile e Amundsen primi al Polo Nord.