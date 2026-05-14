Pioppo da abbattere dopo che il vento ha spezzato un ramo | a Lanciano insorge il Wwf

A Lanciano, un'area vicino a un istituto superiore è stata oggetto di discussione dopo che il vento ha spezzato un ramo di un pioppeto. L'amministrazione comunale ha deciso di abbattere gli alberi, decisione contestata dal Wwf Zona Frentana, che si è opposta alla scelta. La questione riguarda la gestione di un'area verde e il rispetto delle normative ambientali vigenti. La disputa ha suscitato reazioni tra chi sostiene l'intervento e chi chiede una soluzione più rispettosa della natura.

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