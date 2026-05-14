Pioppo da abbattere dopo che il vento ha spezzato un ramo | a Lanciano insorge il Wwf
A Lanciano, un'area vicino a un istituto superiore è stata oggetto di discussione dopo che il vento ha spezzato un ramo di un pioppeto. L'amministrazione comunale ha deciso di abbattere gli alberi, decisione contestata dal Wwf Zona Frentana, che si è opposta alla scelta. La questione riguarda la gestione di un'area verde e il rispetto delle normative ambientali vigenti. La disputa ha suscitato reazioni tra chi sostiene l'intervento e chi chiede una soluzione più rispettosa della natura.
L'associazione Wwf Zona Frentana si è schierata contro la decisione dell'amministrazione comunale di Lanciano di abbattere un pioppio in via Barrella, proprio davanti all'istituto superiore De Giorgio. L'imponente albero, il più alto della zona, è stato capitozzato e verrà molto probabilmente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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