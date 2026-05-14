Pioggia a catinelle poi torna il sole | ecco le previsioni per questo weekend

Il meteo nel Friuli Venezia Giulia mostra un'alternanza tra pioggia intensa e schiarite nel corso del weekend. Questa sera, sono previste precipitazioni abbondanti che interesseranno diverse zone della regione. Dopo le piogge, si assisterà a un ritorno del sole, con condizioni che dovrebbero migliorare nel fine settimana. Le previsioni indicano che il tempo potrebbe cambiare più volte, creando un quadro incerto per chi pianifica attività all’aperto.

Il maltempo continua a minacciare il Friuli Venezia Giulia, con forti rovesci attesi nella serata di oggi. Non sarà finita qui, perché con l'arrivo del fine settimana non si potranno ancora chiudere gli ombrelli. Solo domenica si attendono schiarite, e il sole tornerà a splendere sulla nostra. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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