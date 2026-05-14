Pino Riccardi sull’estetica | servono competenze vere non corsi di poche ore La salute viene prima del guadagno

Un esperto del settore estetico sottolinea l'importanza di competenze approfondite e formazione seria, criticando i corsi di breve durata. Riccardi afferma che la salute delle persone deve essere prioritaria rispetto ai profitti. Durante un'intervista, ha anche evidenziato come la bellezza richieda etica e responsabilità, e ha evidenziato una diffusa superficialità tra i professionisti del settore.

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Pino Riccardi a Fast News Platform: “La bellezza è formazione, etica e responsabilità. Oggi troppa superficialità nel settore”. Dalla storia professionale tra Iri e innovazione estetica al monito sui rischi del trucco permanente e dei tatuaggi sul viso: “Servono competenze vere, non corsi di poche ore. La salute viene prima del guadagno”.. In una lunga diretta del 14 maggio 2026 su Fast News Platform, Pino Riccardi ha ripercorso la sua esperienza professionale tra comunicazione, formazione e settore estetico, offrendo anche una riflessione molto critica sull’evoluzione del trucco permanente e delle pratiche estetiche contemporanee. Una conversazione ampia, a tratti personale, che ha intrecciato memoria, innovazione e un forte richiamo all’etica professionale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Pino Riccardi sull’estetica: “servono competenze vere, non corsi di poche ore. La salute viene prima del guadagno” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Acque contaminate, Librandi: “La salute viene prima di tutto. Ora verità, controlli permanenti e bonifiche vere”L’allarme sulle sostanze potenzialmente cancerogene rilevate nelle falde acquifere campane riporta al centro una delle questioni più delicate per il... Charlize Theron cambia l’estetica del bob in poche oreCharlize Theron ruba ancora una volta la scena sul red carpet di Apex, il suo nuovo film, confermando una formula che le appartiene da tempo:...