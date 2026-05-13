Mamma e figlia morte avvelenate emerse chat anonime su un forum online | Se compro tanti semi di ricino vengo segnalato?

Da ilgiornaleditalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mamma e figlia sono state trovate morte a causa di avvelenamento da ricino, e nelle ultime settimane sono emerse chat anonime su un forum online in cui si discuteva di acquisti di semi di questa pianta. Gli investigatori stanno analizzando decine di conversazioni che, nel corso di mesi, hanno affrontato il tema della ricina e delle modalità di acquisto, con alcuni messaggi che sollevano dubbi sulla possibilità di essere segnalati.

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Gli investigatori stanno conducendo approfondimenti su decine di chat sul tema "ricina" andate avanti per mesi sul web in diversi forum online. In particolare sono due i profili che hanno posto con insistenza domande sulla sostanza velenosa, fra cui: "L'acquisto di grandi quantità di semi di ricino.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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