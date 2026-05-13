Mamma e figlia morte avvelenate emerse chat anonime su un forum online | Se compro tanti semi di ricino vengo segnalato?

Mamma e figlia sono state trovate morte a causa di avvelenamento da ricino, e nelle ultime settimane sono emerse chat anonime su un forum online in cui si discuteva di acquisti di semi di questa pianta. Gli investigatori stanno analizzando decine di conversazioni che, nel corso di mesi, hanno affrontato il tema della ricina e delle modalità di acquisto, con alcuni messaggi che sollevano dubbi sulla possibilità di essere segnalati.

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