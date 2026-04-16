Una testimonianza trasmessa da una trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha ricordato un episodio avvenuto circa quarant’anni fa, quando una bambina di quattro anni e la sua famiglia sono finiti in ospedale dopo aver ingerito accidentalmente semi di ricino. L’episodio è stato raccontato come un esempio di errore legato all’uso di semi di questa pianta, spesso presente nei giardini o nelle coltivazioni domestiche.

Una testimonianza arrivata alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha riportato alla luce un evento avvenuto circa quarant’anni fa, quando una bambina di 4 anni e i suoi familiari finirono in ospedale dopo aver ingerito accidentalmente dei semi di ricino. Il racconto di Monica, la protagonista del caso, è emerso in seguito alla tragica vicenda di Pietracatella, che ha coinvolte Antonella Di Ielsi, di 50 anni, e sua figlia Sara Di Vita, di 15 anni, entrambe decedute per un sospetto avvelenamento da ricina. Il pomeriggio d’estate che rischiò di diventare fatale. Le dinamiche che portarono al ricovero della famiglia di Monica risalgono a un pomeriggio estivo di decenni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pericolo in giardino: l’errore fatale dei semi di ricino

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