Piero Cucunato debutta in libreria con Tre Vite in Una – L’Intreccio del Caso

Piero Cucunato entra nel panorama letterario con il suo primo libro, intitolato “Tre Vite in Una – L’Intreccio del Caso”. La pubblicazione è avvenuta il 14 maggio 2026, e il volume è disponibile nelle librerie di tutta Italia. Il testo si concentra su un intreccio di vicende legate a tre protagonisti, con un’attenzione particolare agli aspetti narrativi e alla costruzione dei personaggi. La presentazione ufficiale si è svolta in una libreria nel centro della capitale.

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