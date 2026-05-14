Piero Cucunato debutta in libreria con Tre Vite in Una – L’Intreccio del Caso
Piero Cucunato entra nel panorama letterario con il suo primo libro, intitolato “Tre Vite in Una – L’Intreccio del Caso”. La pubblicazione è avvenuta il 14 maggio 2026, e il volume è disponibile nelle librerie di tutta Italia. Il testo si concentra su un intreccio di vicende legate a tre protagonisti, con un’attenzione particolare agli aspetti narrativi e alla costruzione dei personaggi. La presentazione ufficiale si è svolta in una libreria nel centro della capitale.
Roma, 14 maggio 2026 – Piero Cucunato debutta nel mondo letterario con “Tre Vite in Una – L’Intreccio del Caso”, un’opera che intreccia cronaca, memoria personale e mistero, trasformando il racconto di una vita in una riflessione più ampia sul destino e sulla capacità dell’uomo di dare forma al proprio cammino. Protagonista da trent’anni della vita istituzionale romana, Cucunato abbandona in queste pagine la dimensione più strettamente pubblica per consegnare al lettore un percorso intimo e simbolico. La sua esperienza nelle istituzioni, nella finanza, nella comunicazione e nell’impegno civile diventa il punto di partenza per una narrazione che guarda oltre la semplice successione degli eventi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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