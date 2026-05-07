Adidas ha presentato "Backyard Legends", il nuovo film prodotto in vista del Mondiale 2026. Protagonisti dello spot sono Timothée Chalamet, Messi, Bad Bunny, Lamine Yamal, Bellingham e Trinity Rodman, accompagnati dalle versioni "vintage" (create con l'AI) di Zidane, Beckham e Del Piero. La trama? In un campetto di periferia c'è una squadra che non perde da decenni e, per provare a batterli, serve chiamare le stelle di Adidas.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre ragazzini VS Del Piero, Beckham e Yamal, Messi osserva con Bad Bunny: Adidas, che film!

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