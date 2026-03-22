Tobias Del Piero debutta in Serie D nella Pro Sesto esordio con vittoria per il figlio di Alex

Da agi.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La vittoria in trasferta per 2-1 della  Pro Sesto  contro il  Sangiuliano, sul campo di Carate Brianza, in una partita valida per il  campionato di Serie D, girone D, è coincisa con l'esordio tra i sestesi di  Tobias Del Piero, attaccante 18enne, figlio del campionissimo Alex. Tobias - scrive il quotidiano online  Sestonotizie.it  - è entrato in campo a una ventina di minuti dal termine. Per lui un  ruvido contrasto  vinto a centrocampo e un paio di giocate sulla  trequarti avversaria. Per il giovane Del Piero si è trattato di un vero e proprio  esordio tra "i grandi", dopo la trafila nei  settori giovanili  e un'esperienza alla  Sanremese  dove non ha mai giocato gare ufficiali. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Tobias Del Piero debutta in Serie D nella Pro Sesto, esordio con vittoria per il figlio di Alex

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