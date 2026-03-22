AGI - La vittoria in trasferta per 2-1 della Pro Sesto contro il Sangiuliano, sul campo di Carate Brianza, in una partita valida per il campionato di Serie D, girone D, è coincisa con l'esordio tra i sestesi di Tobias Del Piero, attaccante 18enne, figlio del campionissimo Alex. Tobias - scrive il quotidiano online Sestonotizie.it - è entrato in campo a una ventina di minuti dal termine. Per lui un ruvido contrasto vinto a centrocampo e un paio di giocate sulla trequarti avversaria. Per il giovane Del Piero si è trattato di un vero e proprio esordio tra "i grandi", dopo la trafila nei settori giovanili e un'esperienza alla Sanremese dove non ha mai giocato gare ufficiali. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tobias Del Piero debutta in Serie D nella Pro Sesto, esordio con vittoria per il figlio di Alex

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