A2A | Piemonte nel 2025 investiti in infrastrutture 60 mln piu’ che raddoppiati rispetto a 2024
Nel 2025, A2A prevede di investire 60 milioni di euro in infrastrutture in Piemonte, una cifra che supera di oltre il doppio gli investimenti fatti nel 2024. Complessivamente, il valore economico distribuito sul territorio si attesta a 170 milioni di euro. La ripartizione degli investimenti e delle risorse evidenzia un impegno crescente nel miglioramento delle infrastrutture locali.
(Adnkronos) – 170 mln il valore economico distribuito sul territorio Sessanta milioni gli investimenti in infrastrutture, quasi raddoppiati rispetto al 2024 (32 milioni) e più che triplicati rispetto al 2023 (17milioni), di cui la quota maggioritaria, 36,7 mln (+123%) destinata all’ambiente, seguita dalla generazione di energia con 22,7 milioni mentre quasi 1 milione di euro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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