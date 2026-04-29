A2A | Aem Cremona incassa 2,77 milioni un tesoro per il territorio

Il prossimo 20 maggio, Aem Cremona riceverà un pagamento di 2,77 milioni di euro di dividendi da A2A. Questa somma sarà versata attraverso la società SCR e contribuirà ai bilanci pubblici di Cremona e Crema. La distribuzione rappresenta un flusso di risorse che interessa le finanze delle due città. La notizia riguarda esclusivamente aspetti finanziari e non coinvolge nomi di persone o altri enti.

? Cosa sapere Aem Cremona incasserà 2,77 milioni di euro di dividendi A2A il 20 maggio.. I fondi alimenteranno i bilanci pubblici di Cremona e Crema tramite la società SCR.. Aem Cremona incasserà circa 2,77 milioni di euro di dividendi dopo l’approvazione del bilancio 2025 di A2A, deliberata martedì presso il Museo Diocesano di Brescia, con un incremento della cedola del 4% rispetto all’anno precedente. L’assemblea degli azionisti ha sancito la validità dei conti dell’esercizio appena concluso, che mostrano una crescita significativa dei risultati finanziari. Per le ex municipalizzate del territorio, nate dalla fusione con LGH, questo esito si traduce in una liquidità immediata fondamentale per i bilanci locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A2A: Aem Cremona incassa 2,77 milioni, un tesoro per il territorio Notizie correlate Fuga e tamponamento a Cremona: il padre si incassa la colpa per il figlio? Cosa sapere Cremona, 11 ottobre 2022: un settantaseienne dichiara il falso per coprire il figlio dopo un tamponamento. Multe stradali, un tesoro da 1,77 miliardi. In tre anni incassi lievitati del 23%Le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Contenuti di approfondimento A2A, approvato il bilancio: Aem incasserà circa 2,77 milioni di euro di dividendiAssemblea degli azionisti di A2A, martedì nella cornice del Museo Diocesano di Brescia: i soci hanno dato il via ... cremonaoggi.it Ufficiale la fusione Aem-Asm, dal primo gennaio parte A2AN Con la firma, avvenuta la vigilia di Natale a Brescia dell'atto di fusione per incorporazione di Asm in Aem, oggi e domani saranno gli ultimi due giorni di negoziazione in borsa delle azioni Asm che ... milanofinanza.it