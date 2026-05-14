Palermo piange la scomparsa di Alessia, una bambina che ha combattuto un tumore fino all’ultimo respiro. La madre ricorda come, in un momento difficile, le fu detto che era guarita, una frase usata per proteggerla. La piccola è deceduta in ospedale, lasciando un vuoto tra chi le era vicino. La città si stringe intorno alla famiglia, mentre i dettagli sulla malattia e le cure rimangono riservati. La notizia suscita dolore e riflessioni sulla battaglia contro il cancro infantile.

Tutta Palermo piange Alessia, la bambina di otto anni morta dopo una lunga lotta contro il cancro. La mamma Maria Concetta D’Amaso ha raccontato il dolore e la forza della figlia, diventata simbolo di speranza sui social grazie alla pagina “Aiutiamo Alessia la guerriera”, seguita da oltre 130mila persone. Alessia è morta, Palermo in lutto Attorno alla famiglia di Alessia si è stretta simbolicamente l’intera città di Palermo. La bambina di otto anni morta dopo una lunga battaglia contro un tumore aggressivo è stata negli anni un simbolo di forza e speranza per migliaia di persone. Maria Concetta D’Amaso, la mamma della bambina, ha raccontato con grande lucidità gli ultimi anni trascorsi insieme ad Alessia, tra ospedali, terapie, speranze e momenti di felicità costruiti nonostante la malattia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Piccola Alessia morta a Palermo per un tumore, il racconto della mamma e quel "sei guarita" per proteggerla

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