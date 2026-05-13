A Palermo, una bambina di otto anni è deceduta a causa di un tumore dopo aver combattuto contro un rabdomiosarcoma. La madre ha raccontato il dolore che prova, definendo la perdita “atroce”. La bambina era nota per aver affrontato con determinazione la malattia, diventando simbolo di coraggio per chi le era vicino. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio nella comunità locale.

Palermo piange Alessia La Rosa, la bambina di 8 anni diventata simbolo di coraggio nella lunga battaglia contro un tumore. La piccola, tifosissima del Palermo, è morta dopo anni di cure e terapie affrontate insieme alla madre Maria Concetta D’Amaso, che sui social ha parlato di un dolore “atroce”. La città siciliana tributerà il proprio cordoglio con una camera ardente allo stadio Renzo Barbera. In memoria della “piccola guerriera”, come era stata definita dai suoi concittadini e dall’Italia intera. Che malattia aveva la piccola Alessia La Rosa A volte è estremamente difficile trattenere le lacrime nel dare notizie come questa. La piccola Alessia combatteva da anni contro un rabdomiosarcoma alveolare, una forma rara e aggressiva di cancro che l’aveva colpita quando aveva appena un anno.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Piccola Alessia morta a Palermo dopo un tumore a soli 8 anni, il dolore della mamma Maria Concetta: "Atroce"

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