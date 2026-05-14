La camera ardente di Alessia La Rosa, l’ottenne deceduta a Palermo a causa di un tumore, è stata aperta ieri. La piccola aveva combattuto contro la malattia fino alla fine. I funerali sono previsti per venerdì 15 maggio e si svolgeranno nella stessa città. La famiglia ha deciso di tenere la cerimonia in un luogo pubblico, permettendo a amici e conoscenti di partecipare.

È stata allestita allo stadio Renzo Barbera di Palermo la camera ardente della piccola Alessia La Rosa, morta a soli 8 anni per un tumore. I funerali della bimba, tifosissima della squadra rosanero, affetta dalla malattia da quasi 7 anni, sono in programma venerdì 15 maggio nella Cattedrale di Palermo. La camera ardente per la piccola Alessia allo stadio Barbera di Palermo Il messaggio della madre della piccola Alessia La Rosa Quando si terranno i funerali della piccola Alessia La Rosa La camera ardente per la piccola Alessia allo stadio Barbera di Palermo La camera ardente della piccola Alessia La Rosa è stata allestita all’interno dello stadio Renzo Barbera del Palermo, la squadra di calcio di cui la bimba era tifosissima e che in questi anni le è rimasta accanto assieme a migliaia di tifosi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Piccola Alessia morta a Palermo a 8 anni per un tumore, aperta la camera ardente: venerdì 15 maggio i funerali

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