A Roma è stata aperta la camera ardente per Enrica Bonaccorti, nota conduttrice scomparsa a 76 anni a causa di un tumore. La salma si trova nel luogo, mentre i funerali sono programmati per sabato. La giornalista e conduttrice aveva una lunga carriera nel mondo della televisione e della radio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

I funerali invece si svolgeranno sabato 14 marzo alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma. Questa mattina fino alle ore 12 di sabato 14 marzo parenti e amici potranno accedere alla camera ardente allestita nella clinica romana dove ieri, a 76 anni, è morta Enrica Bonaccorti.

© Ilfattoquotidiano.it - Enrica Bonaccorti, aperta a Roma la camera ardente: sabato i funerali della conduttrice stroncata a 76 anni da un tumore

