Due persone sono state arrestate e poste ai domiciliari, mentre una terza si trova in una comunità per minori, nell’ambito di un’indagine sulla rapina avvenuta in una casa di un anziano nel Napoletano. Secondo quanto ricostruito, le tre persone avrebbero fatto parte di un gruppo coinvolto nell’aggressione violenta e nella rapina all’interno di un’abitazione. L’episodio si è verificato nel comune di Sant’Antonio Abate, e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbero fatto parte di una banda che aveva aggredito con violenza e rapinato in casa un anziano a Sant’Antonio Abate: due persone poste ai domiciliari e uno in una comunità per minori. Ad eseguire i provvedimenti – il primo emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina; l’altro, quello relativo il minore, dal gip del tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della specifica Procura – sono stati i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Le accuse sono di rapina e lesioni aggravate. Tutto è iniziato lo scorso 30 marzo quando in tre si sono introdotti nell’abitazione di un uomo di 82 anni a Sant’Antonio Abate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Picchiano e rapinano anziano in casa, due arresti nel Napoletano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Violenza sessuale ai danni di una 59enne: due arresti nel napoletanoTempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno dato esecuzione a un’ordinanza...

Rapine ed inseguimento con speronamento: due arresti della Polizia di Stato nel NapoletanoIndividuati grazie alle indagini del Commissariato di Frattamaggiore: i due sono gravemente indiziati di rapine aggravate e coinvolti anche in...

Temi più discussi: Picchiano e rapinano un 80enne disabile, facendolo cadere dalla carrozzina: identificato un 28enne già in carcere a Parma; Anziano spintonato e rapinato, arrestati quattro giovani che avevano prelevato con la sua carta; Finti carabinieri truffano e picchiano anziano: uno preso dopo la maxi fuga; Coltellaccio puntato al petto in via Empedocle: pensionato rapinato.

Finti carabinieri truffano e picchiano anziano: uno preso dopo la maxi fugaIn viale Trento a Fermo. L’uomo, nonostante l’aggressione e lo shock, è riuscito a lanciare l’allarme: è stato trasportato al pronto soccorso. Immediato l’intervento degli uomini della volante e della ... ilrestodelcarlino.it

Napoli, rapinarono e picchiarono in casa un anziano, arrestati 3 giovaniUno, all’epoca dei fatti, avvenuti a Sant’Antonio Abate, era ancora minorenne. Dopo aver forzato una porta-finestra della cucina, i tre hanno colpito la ... napoli.repubblica.it