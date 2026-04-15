Due persone sono state arrestate nel Napoletano dopo un inseguimento che ha portato a uno speronamento. Le indagini condotte dal Commissariato di Frattamaggiore hanno portato all'identificazione dei sospetti, ritenuti gravemente indiziati di rapine aggravate. Durante l'operazione, i due soggetti hanno opposto resistenza e danneggiato un veicolo della Polizia.

Individuati grazie alle indagini del Commissariato di Frattamaggiore: i due sono gravemente indiziati di rapine aggravate e coinvolti anche in resistenza e danneggiamento ai danni della Polizia.. Nelle prime ore del pomeriggio odierno, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, due soggetti gravemente indiziati del reato di concorso in rapina aggravata. Le indagini condotte dagli investigatori del Commissariato di Frattamaggiore, con il coordinamento della Procura presso il Tribunale di Napoli Nord, sono state avviate a seguito dell’arresto in...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rapine ed inseguimento con speronamento: due arresti della Polizia di Stato nel Napoletano

Scappano all'alt dei carabinieri. L'inseguimento dura mezz'ora. Arrestati due giovanissimi a Napoli

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