Piazza Massimo Troisi cambia volto | pubblicata la gara per il chiosco-bar
Il Comune di Parete ha pubblicato un bando di gara per l’assegnazione di un’area di Piazza Massimo Troisi. L’obiettivo è affidare la gestione di un chiosco-bar destinato alla vendita di alimenti e bevande. La concessione comprende anche la manutenzione e la valorizzazione dell’intera piazza. La procedura di assegnazione è aperta a chi desidera partecipare, con l’intento di rinnovare e migliorare lo spazio pubblico.
Il Comune di Parete ha pubblicato il bando per l’assegnazione in concessione dell’area di Piazza Massimo Troisi, finalizzato alla realizzazione e gestione di un chiosco destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, insieme alla manutenzione e valorizzazione dell’intero spazio pubblico.🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Campus universitario. Ecco bar e punto di ristoro. Pubblicata la gara d’appaltoUn nuovo bar e punto di ristoro per gli studenti del campus universitario spezzino: è questo lo scopo del bando di gara per la ristrutturazione...
Fine di un'epoca a Mondello: dopo oltre un secolo chiude l'Antico Chiosco, il bar simbolo della piazzaTra affitti alle stelle e incassi crollati, oltre al cantiere per il rifacimento dell'area, l'attività commerciale aperta dal 1918 va verso il...
Argomenti più discussi: Nathaly Caldonazzo oltre Massimo Troisi: la carriera e il matrimonio imminente; Ecco chi sono gli ex importanti di Nathalie Caldonazzo, da Massimo Troisi, Riccardo (padre della figlia) alle nozze saltate con Giampaolo Celli; Ex fidanzati Nathaly Caldonazzo | Da Massimo Troisi fino a Temptation Island con Andrea Ippoliti.
- Ti posso accompagnare? - Sì. - E perché? L'esilarante battuta di Massimo Troisi mi fa venire spesso in mente l'atteggiamento di una parte della piazza nei confronti degli scudetti del Napoli. Qualche anno fa andava di moda di raccontare la storia del Napoli - Facebook facebook
Abbiamo parlato di tutto pur di non parlare di niente. Ettore Scola, 10.05.1931. #ettorescola #cheoraè #marcellomastroianni #massimotroisi x.com