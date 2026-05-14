Piazza Massimo Troisi cambia volto | pubblicata la gara per il chiosco-bar

Il Comune di Parete ha pubblicato un bando di gara per l’assegnazione di un’area di Piazza Massimo Troisi. L’obiettivo è affidare la gestione di un chiosco-bar destinato alla vendita di alimenti e bevande. La concessione comprende anche la manutenzione e la valorizzazione dell’intera piazza. La procedura di assegnazione è aperta a chi desidera partecipare, con l’intento di rinnovare e migliorare lo spazio pubblico.

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