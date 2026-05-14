Piazza Massimo Troisi cambia volto | pubblicata la gara per il chiosco-bar

Da casertanews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Parete ha pubblicato un bando di gara per l’assegnazione di un’area di Piazza Massimo Troisi. L’obiettivo è affidare la gestione di un chiosco-bar destinato alla vendita di alimenti e bevande. La concessione comprende anche la manutenzione e la valorizzazione dell’intera piazza. La procedura di assegnazione è aperta a chi desidera partecipare, con l’intento di rinnovare e migliorare lo spazio pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Comune di Parete ha pubblicato il bando per l’assegnazione in concessione dell’area di Piazza Massimo Troisi, finalizzato alla realizzazione e gestione di un chiosco destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, insieme alla manutenzione e valorizzazione dell’intero spazio pubblico.🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Campus universitario. Ecco bar e punto di ristoro. Pubblicata la gara d’appaltoUn nuovo bar e punto di ristoro per gli studenti del campus universitario spezzino: è questo lo scopo del bando di gara per la ristrutturazione...

Fine di un'epoca a Mondello: dopo oltre un secolo chiude l'Antico Chiosco, il bar simbolo della piazzaTra affitti alle stelle e incassi crollati, oltre al cantiere per il rifacimento dell'area, l'attività commerciale aperta dal 1918 va verso il...

Argomenti più discussi: Nathaly Caldonazzo oltre Massimo Troisi: la carriera e il matrimonio imminente; Ecco chi sono gli ex importanti di Nathalie Caldonazzo, da Massimo Troisi, Riccardo (padre della figlia) alle nozze saltate con Giampaolo Celli; Ex fidanzati Nathaly Caldonazzo | Da Massimo Troisi fino a Temptation Island con Andrea Ippoliti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web