Fine di un' epoca a Mondello | dopo oltre un secolo chiude l' Antico Chiosco il bar simbolo della piazza

A Mondello si conclude un capitolo importante con la chiusura dell’Antico Chiosco, il bar, pasticceria e gelateria situato in piazza. Dopo più di cento anni di attività, il locale di lunga data non aprirà più le sue porte, lasciando un vuoto nella memoria collettiva della borgata marinara. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti.

Tra affitti alle stelle e incassi crollati, oltre al cantiere per il rifacimento dell'area, l'attività commerciale aperta dal 1918 va verso il fallimento. Oltre dieci i dipendenti già in cassa integrazione Mondello perde un pezzo della sua storia. Chiude l'Antico Chiosco, lo storico bar, pasticceria e gelateria in piazza che da oltre cento anni rappresenta uno dei simboli della borgata marinara. Secondo indiscrezioni raccolte da PalermoToday, sembrerebbe che dopo mesi di sofferenza - legati anche ai cantieri che hanno imprigionato la piazza per un prossimo totale restyling - sia arrivata la fine di un'epoca e che l'attività stia andando verso il fallimento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

