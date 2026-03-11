Campus universitario Ecco bar e punto di ristoro Pubblicata la gara d’appalto

È stato pubblicato un bando di gara per la ristrutturazione dell’edificio dell’ex lavanderia dell’ospedale militare Falcomatà, situato nel campus universitario di Spezia. L’obiettivo è realizzare un nuovo bar e punto di ristoro destinato agli studenti. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 13 aprile.

Un nuovo bar e punto di ristoro per gli studenti del campus universitario spezzino: è questo lo scopo del bando di gara per la ristrutturazione dell'edificio dell'ex lavanderia dell'ospedale militare Falcomatà, con scadenza il 13 aprile. La procedura, indetta dal Comune della Spezia per conto della Fondazione Promostudi, prevede una gara telematica, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. L'importo complessivo dei lavori ammonta a 1.040.457,99 euro oltre Iva. "Il bando – dice il sindaco Pierluigi Peracchini – rappresenta un passo avanti nel potenziamento dei servizi dedicati agli studenti universitari.