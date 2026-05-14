Il Comune ha richiesto ai proprietari di intervenire sulle crepe presenti in una porzione di piazza Ducale, situata all’angolo con via XX Settembre. La decisione riguarda un’area specifica della piazza, che necessita di lavori di sistemazione. A decorrere da questa richiesta, i proprietari sono chiamati a provvedere con urgenza alle riparazioni necessarie. La questione è stata resa nota attraverso un intervento ufficiale dell’amministrazione locale.

Spetterà ai proprietari di quel tratto di piazza Ducale, proprio all’angolo con via XX Settembre, occuparsi dei lavori di messa in sicurezza dell’area interessata dopo che a gennaio si erano aperte delle profonde crepe in corrispondenza di un capitello tanto che la zona era stata circoscritta e da allora interdetta al passaggio pedonale. Il Comune, una volta definite le competenze, ha avviato un’attività di monitoraggio della situazione della quale nelle scorse ore ha tracciato un primo quadro. "Lo scorso 7 gennaio, a seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco – si legge in una nota diffusa dal Comune –, il sindaco aveva emesso una serie di ordinanze per la messa in sicurezza degli immobili di proprietà privata interessati dal problema.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazza Ducale, crepe da sistemare. Il Comune sollecita i proprietari

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Argomenti più discussi: Piazza Ducale, crepe da sistemare. Il Comune sollecita i proprietari; Piazza Ducale, aggiornamenti sugli interventi di tutela e messa in sicurezza.

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