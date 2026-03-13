A Salerno è stato approvato il documento di indirizzo per i lavori di riqualificazione di piazza Cavour, nel centro della città. L'intervento prevede una spesa di un milione di euro e riguarda l'area che si affaccia sul lungomare. Con questa approvazione si apre la strada alla progettazione esecutiva necessaria per avviare i lavori di sistemazione dell’area.

Via libera ai lavori per la riqualificazione di piazza Cavour nel cuore di Salerno. È stato infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione esecutiva necessario per avviare il percorso che porterà al completamento della sistemazione dell’area affacciata sul lungomare cittadino. L’intervento punta a porre rimedio alla situazione che si è creata negli ultimi anni dopo il fallimento del progetto relativo alla realizzazione dei box interrati, che aveva lasciato la piazza in condizioni di forte degrado nel pieno centro cittadino. La delibera è stata varata dal commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, e approva il progetto preliminare redatto dalla responsabile unica del procedimento Angela Magliacane. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, ok ai lavori da un milione di euro per sistemare piazza Cavour

