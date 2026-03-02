L’opposizione a Savignano ha richiesto interventi immediati su piazza Amati, evidenziando lo stato di degrado dell'area. Il gruppo consiliare ‘Coalizione per Sarti Sindaco’ ha preso posizione sulla necessità di sistemare la piazza senza ulteriori indugi, puntando l’attenzione sulla situazione attuale. La richiesta è stata avanzata pubblicamente durante un’assemblea pubblica.

A Savignano, il gruppo consiliare ’Coalizione per Sarti Sindaco’ interviene sulla situazione di piazza Amati. Dicono i consiglieri comunali di minoranza Lorenzo Sarti, Kitty Montemaggi, Gabriele Bellanti e Giovanni: "Nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti, a oggi l’Amministrazione non ha ancora messo in campo alcun intervento concreto per la sistemazione della pavimentazione. La situazione più critica si sta manifestando già da alcune settimane in corrispondenza dell’ingresso di via Castelvecchio, dove, a causa di un evidente cedimento della sede stradale, si è creato un avvallamento che ha reso instabile la pavimentazione e ha creato un evidente e pericoloso dislivello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’opposizione chiede interventi: "Piazza Amati da sistemare subito"

PalaRuggi Imola: Accessibilità sì, ma degrado e sporcizia negli spogliatoi, l’opposizione chiede interventi urgenti.Imola è al centro di un dibattito sulla condizione del PalaRuggi, importante impianto sportivo di via Oriani.

Piazza I Viceré e Parco Zammataro, il II Municipio chiede interventi urgenti"Non resteremo a guardare mentre il territorio viene deturpato e l’ambiente calpestato".