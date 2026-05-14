Piantedosi nella Puglia assediata dal crimine il grido del Siap | La sicurezza non è un costo ma un investimento
Il ministro dell’interno si è recato in Puglia, regione colpita da episodi di criminalità, e ha incontrato rappresentanti delle forze di polizia. Durante la visita, un sindacato di polizia ha evidenziato la necessità di aumentare il personale e rafforzare le strutture esistenti, chiedendo anche l’istituzione di nuovi presidi sul territorio. La richiesta riguarda un confronto strutturale sulla sicurezza regionale, ritenuto ormai urgente.
“Non è più rinviabile l’apertura di un confronto strutturale sulla sicurezza regionale, con particolare riferimento alla urgente necessità di nuove assegnazioni di personale della Polizia di Stato, al potenziamento degli uffici già esistenti e all’attivazione di nuovi presìdi nei territori.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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