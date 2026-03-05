Sicurezza a Genova il Siap | La sindaca Salis annuncia i Patti per la sicurezza e invita il ministro Piantedosi

Il 5 marzo a Roma si è svolto un incontro promosso dal Partito Democratico con i sindacati di polizia, tra cui il Siap, e i sindaci di diverse città italiane. Durante l’evento si è discusso di sicurezza urbana e di misure da adottare per migliorare la situazione nelle città italiane. La sindaca di Genova ha annunciato i Patti per la sicurezza e ha invitato il ministro Piantedosi a partecipare.

Il sindacato di polizia interviene dopo l'incontro a Roma con sindaci e organizzazioni sindacali: "Strumento importante, ma serve chiarire struttura e obiettivi" "Nella giornata di oggi, 5 marzo, a Roma si è svolto un incontro promosso dal Partito Democratico con i sindacati di polizia, al quale hanno partecipato numerose organizzazioni sindacali – tra cui il Siap – insieme ai sindaci di diverse città italiane, per un confronto dedicato ai temi della sicurezza e alle politiche da sviluppare nei territori. Nel corso dell'iniziativa alla quale ho assistito è intervenuto il segretario generale nazionale del Siap, Giuseppe Tiani, che ha...

