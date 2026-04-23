Ex colonia Enel il Pd difende la scelta | Non è un costo ma un investimento

Sul fronte della demolizione dell’ex colonia Enel, si è aperto un dibattito tra le forze politiche locali. Il Partito Democratico ha preso posizione, sostenendo che l’operazione rappresenta un investimento e non un costo per la collettività. La discussione riguarda le decisioni prese dall’amministrazione comunale, che ha avviato le procedure di demolizione senza ulteriori dettagli sui motivi. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.