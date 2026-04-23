Ex colonia Enel il Pd difende la scelta | Non è un costo ma un investimento
Sul fronte della demolizione dell’ex colonia Enel, si è aperto un dibattito tra le forze politiche locali. Il Partito Democratico ha preso posizione, sostenendo che l’operazione rappresenta un investimento e non un costo per la collettività. La discussione riguarda le decisioni prese dall’amministrazione comunale, che ha avviato le procedure di demolizione senza ulteriori dettagli sui motivi. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.
Sulla demolizione dell’ex colonia Enel si accende il dibattito politico, con il Partito Democratico che difende con decisione la scelta dell’amministrazione. Per Annamaria Barilari, responsabile turismo del partito in città, non si tratta di un costo ma di un investimento strategico per il.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Mandorlo in fiore, Cantone presenta e difende la Sagra: "Non un costo ma un investimento per la città"Il direttore artistico replica alle polemiche sulle spese e rivendica il valore strategico della manifestazione: indotto economico, promozione...
Colonia ex Enel, il Pd plaude all’acquisizione: “Via al rilancio di Marebello. Svolta per la città"Gnoli e Barilari sottolineano il valore strategico dell’operazione sull’ex colonia Enel.
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Prime operazioni all’ex colonia Enel: iniziato l’allestimento del cantiere, in settimana parte la demolizione; RIMINI: Lunedì comincia la demolizione dell'ex colonia Enel; Il mostro ha le ore contate. Ruspe sull’ex colonia Enel: A giugno aprirà un parco con giochi e palestra; Ex Colonia Enel. Allestito il cantiere, si inizierà a demolire dalla parte sud.
Addio degrado, ex colonia Enel di Rimini diventerà una piazza verde sul mareL'ex colonia Enel di Rimini diventerà una nuova piazza verde, affacciata sulla costa, integrata al parco del Mare e pensata per essere vissuta tutto l’anno da cittadini e turisti. L’area ospiterà ... altarimini.it
Al via la demolizione dell’ex colonia Enel di Rimini, nasce una nuova piazza sul mareBOLOGNA (ITALPRESS) – Uno spazio aperto sul mare, verde e accessibile, al posto di un grande edificio dismesso: una nuova piazza pubblica affacciata sulla ... ilnordestquotidiano.it
Spazio Enel Partner Catania - S.G.Galermo | Catania - facebook.com facebook
Dal 24 al 26 aprile la Monumentale di Torino ospita gli Assoluti di tuffi Enel. In gara anche i campioni del mondo del sincro mixed Chiara Pellacani e Matteo Santoro. Gli Assoluti Enel rappresentano l'ultima prova di selezione per gli Europei di Parigi. Gare live x.com