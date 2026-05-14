Durante la primavera, molte persone si trovano a fare i conti con i fastidi delle allergie ai pollini, che si manifestano con naso che cola, occhi arrossati e continui starnuti. In questo periodo, alcune piante entomofile vengono considerate come alternative più tollerabili, poiché generalmente producono meno allergeni rispetto ad altre specie di piante. Queste piante, che attirano gli insetti impollinatori, sono spesso preferite per i giardini e gli spazi verdi di chi cerca di ridurre i sintomi allergici senza rinunciare alla natura.

Per chi soffre di allergie ai pollini, la primavera è un periodo dell’anno parecchio ambivalente: belle giornate, voglia di stare fuori, finestre aperte, e poi naso che cola, occhi che bruciano, starnuti a catena. Spesso, però, ce la prendiamo con le piante sbagliate. È un classico guardare una mimosa carica di pompon gialli o un ciliegio in fiore e pensare: “ecco, è questa che mi fa stare male”. Spesso non è così. Quelle più vistose dei nostri balconi e giardini, le cosiddette entomofile, sono in genere le meno problematiche. Cosa sono le piante entomofile e come funziona l’impollinazione tramite insetti. Una pianta entomofila è una pianta che affida il proprio polline agli insetti per raggiungere altri fiori della stessa specie e riprodursi, quindi attira api, bombi, farfalle e altri pronubi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Piante entomofile, quali sono e perché sono generalmente meno allergiche

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