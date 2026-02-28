Attacco all’Iran | quali missili quali difese e perché le scorte sono decisive

Da periodicodaily.com 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di sabato, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un'azione militare congiunta contro l'Iran. Il blitz ha coinvolto attacchi di missili a lungo raggio, sistemi di difesa aerea multistrato e risposte con missili e droni per saturare le difese dell’obiettivo. Le scorte di armamenti sono risultate fondamentali per sostenere le operazioni e garantire la capacità di risposta.

(Adnkronos) – Nelle prime ore di sabato l’azione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha aperto un confronto ad alta intensità fatto di attacchi lungo raggio, difesa aerea multistrato e salve di risposta (missili e droni) mirate a saturare gli intercettori. Molti dettagli operativi restano volutamente opachi (anche per le limitazioni alle. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Eric Dane morto a causa della SLA, quali sono i sintomi dai crampi alla voce impastata e quali sono le cure

Leggi anche: Ecco che cos'è questa malattia, quali sono i sintomi e quali le cure

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Video Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Contenuti utili per approfondire Iran.

Temi più discussi: Imminente conflitto Usa-Israele contro l’Iran. Axios: rischio guerra su larga scala; Strike di Israele poil'attacco Usa: qual è la strategia segreta di Trump contro l'Iran; Iran, dalla guerra civile al cambio di governo: tutti gli scenari in caso di attacco mirato degli Stati Uniti; Attacco USA all’Iran? Probabile, ma con portata limitata e senza effetti duraturi sul prezzo del petrolio.

Attacco all’Iran: quali missili, quali difese e perché le scorte sono decisiveDai Tomahawk a Thaad e Iron Dome: come stanno combattendo Usa, Israele e Iran. Missili, droni, difesa multistrato e il nodo degli arsenali ... adnkronos.com

Attacco Usa-Israele, Von der Leyen parla di sviluppi in Iran. Francesca Albanese: Quali? I massacri di decine di civili?La Relatrice ONU critica la presidente UE dopo il raid in Iran: Invoca sicurezza nucleare ma sostiene politiche pericolose ... ilfattoquotidiano.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.