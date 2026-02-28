Attacco all’Iran | quali missili quali difese e perché le scorte sono decisive

Nelle prime ore di sabato, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un'azione militare congiunta contro l'Iran. Il blitz ha coinvolto attacchi di missili a lungo raggio, sistemi di difesa aerea multistrato e risposte con missili e droni per saturare le difese dell’obiettivo. Le scorte di armamenti sono risultate fondamentali per sostenere le operazioni e garantire la capacità di risposta.