L'Academy ha assegnato l'Oscar al miglior film a 25 pellicole nel corso degli anni, creando una lista che include opere di diversi generi e periodi. La selezione riflette le scelte fatte dalla giuria nel tempo, che hanno premiato film che hanno lasciato un segno nel mondo del cinema. La storia degli Oscar spesso suscita discussioni, ma queste pellicole sono state riconosciute ufficialmente come le più meritevoli.

L' Academy potrebbe essere famosa tanto per i suoi presunti errori nell'assegnazione degli Oscar al miglior film quanto per il suo prestigio storico. È ciò che accade quando si ha alle spalle quasi un secolo di titoli da dimenticare, o da onorare. Nonostante tutti gli errori clamorosi, tipo Green Book, commessi negli ultimi quasi 100 anni, sarebbe piuttosto facile elencare i dieci peggiori vincitori dell'Oscar al miglior film: quelli che sono invecchiati malissimo, quelli che erano terribili fin dall'inizio, quello in cui Jimmy Stewart interpreta un clown da circo in fuga. Capire quali siano i migliori film Oscar, i migliori tra i migliori,... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Quali sono le 25 pellicole che si sono più meritate l'Oscar al miglior film (e perché)

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