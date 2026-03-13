Umbria piano di eliminazione delle barriere architettoniche | Perugia e Terni senza approvazione definitiva del Piano a 40 anni dalla legge

A quarant’anni dall’entrata in vigore della legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche, né Perugia né Terni hanno ancora approvato definitivamente i rispettivi Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Nonostante il tempo trascorso, i due capoluoghi umbri non hanno concluso l’iter di approvazione del piano previsto dalla normativa. La situazione riguarda le amministrazioni comunali di entrambe le città.

Nel capoluogo regionale esistono solo progetti parziali legati al Piano periferie, mentre a Terni il Peba è stato adottato in Giunta nel 2008 ma non risulta approvato dal Consiglio comunale A quarant’anni dall’introduzione dell’obbligo dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), nessuno dei due capoluoghi umbri risulta aver approvato definitivamente il piano previsto dalla legge. Nel Comune di Perugia risultano interventi e finanziamenti legati all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito del Piano periferie, con il finanziamento di interventi e attività riferibili al PEBA in alcuni quartieri della città. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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