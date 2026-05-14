Piano estate la lettera di Valditara | La scuola luogo di aggregazione anche durante la sospensione delle lezioni Grazie a tutto il personale
Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato un decreto da 300 milioni di euro destinato a finanziare il Piano estate, un progetto volto a mantenere la scuola come spazio di aggregazione durante il periodo di sospensione delle lezioni. La misura prevede attività da realizzare nel periodo estivo e si rivolge alle strutture scolastiche e al personale impegnato nelle attività extrascolastiche. Una lettera accompagnatoria sottolinea il ruolo della scuola come punto di riferimento anche durante le pause didattiche, ringraziando tutto il personale coinvolto.
Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto da 300 milioni di euro per finanziare anche quest’anno il Piano estate, destinato alle attività da realizzare nel periodo di sospensione delle lezioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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