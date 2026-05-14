Piano estate la lettera di Valditara | La scuola luogo di aggregazione anche durante la sospensione delle lezioni Grazie a tutto il personale

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato un decreto da 300 milioni di euro destinato a finanziare il Piano estate, un progetto volto a mantenere la scuola come spazio di aggregazione durante il periodo di sospensione delle lezioni. La misura prevede attività da realizzare nel periodo estivo e si rivolge alle strutture scolastiche e al personale impegnato nelle attività extrascolastiche. Una lettera accompagnatoria sottolinea il ruolo della scuola come punto di riferimento anche durante le pause didattiche, ringraziando tutto il personale coinvolto.

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