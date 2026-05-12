Electrolux Spera UGL Metalmeccanici | Piano industriale inaccettabile a rischio il 40% di esuberi

Il sindacato Spera dell'UGL Metalmeccanici ha dichiarato che il piano industriale presentato da Electrolux è inaccettabile, con un rischio di circa il 40% di esuberi. La discussione si è svolta a Cerreto d'Esi, dove sono stati contestati i tagli e le modalità del piano di ristrutturazione. La questione riguarda principalmente la riduzione del personale e le strategie di rilancio dell'azienda nel sito coinvolto.

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