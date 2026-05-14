Piano comunale della telefonia via agli incontri

L’amministrazione comunale ha avviato un ciclo di assemblee pubbliche per illustrare il nuovo Piano comunale della telefonia mobile. Gli incontri sono stati programmati per coinvolgere i cittadini e fornire dettagli sul progetto. La serie di incontri mira a garantire trasparenza e permettere alla comunità di conoscere gli aspetti principali del piano. Le riunioni si svolgono in diverse date e luoghi cittadini, con lo scopo di ascoltare eventuali osservazioni.

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L’amministrazione comunale promuove ancora e ricorda alla cittadinanza il ciclo di assemblee pubbliche dedicate al nuovo Piano comunale della telefonia mobile, con l’obiettivo di garantire la massima informazione, trasparenza e partecipazione su un tema particolarmente sentito dalla comunità. Gli incontri saranno occasione di confronto diretto fra cittadini, amministrazione e tecnici incaricati, durante i quali verranno illustrati i contenuti del piano, i criteri adottati per la localizzazione degli impianti e le modalità attraverso cui i cittadini potranno presentare osservazioni, domande e contributi. L’amministrazione comunale invita...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano comunale della telefonia, via agli incontri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omaggio agli eroi della storia. Corteo dal Piano agli Archi. Ecco le Mappe partigianeMappe Partigiane, ossia l’alternativa agli eventi e alle cerimonie istituzionali in occasione del 25 Aprile. Elezioni, Betti rilancia con 'Cascina insieme a te': 300 persone agli incontri della campagna d'ascoltoIl sindaco Pd uscente Michelangelo Betti rilancia gli impegni per un "progetto di città fondato su cura e sostenibilità" La sostenibilità, la cura... Temi più discussi: Piano comunale della telefonia mobile,; Nuovo Piano comunale della telefonia mobile, ecco le assemblee pubbliche; Consiglio Comunale: approvate variazioni di bilancio, ratifiche PNRR e surroghe. Il resoconto della seduta del 5 maggio.; Assemblee pubbliche in centro e in periferia per illustrare il piano della telefonia mobile. Piano comunale della telefonia, via agli incontriL’amministrazione comunale promuove ancora e ricorda alla cittadinanza il ciclo di assemblee pubbliche dedicate al nuovo Piano comunale ... lanazione.it Nuovo Piano comunale della telefonia mobile, ecco le assemblee pubblicheUn ciclo di assemblee pubbliche dedicate al nuovo Piano comunale della telefonia mobile, con l’obiettivo di garantire la massima informazione, trasparenza e partecipazione su un tema particolarmente s ... luccaindiretta.it