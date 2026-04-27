Decreto PNRR legge in Gazzetta | tutte le misure

Il 20 aprile 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 91 la legge relativa al Decreto PNRR. La normativa introduce diverse misure e interventi legati ai progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La pubblicazione ufficiale rende disponibile il testo completo e le disposizioni che devono essere attuate nelle prossime settimane.

In Gazzetta Ufficiale numero 91 del 20 aprile 2026 ha trovato pubblicazione la Legge 20 aprile 2026, numero 50 di conversione del Decreto – Legge 19 febbraio 2026, numero 19 “recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, il cosiddetto “Decreto PNRR”. Tra i provvedimenti di maggior rilievo figurano l’estensione dell’Assegno Unico Universale, l’inasprimento della lotta all’evasione fiscale, il riconoscimento della CIE illimitata agli over 70 e la tessera elettorale rilasciata in formato digitale. Analizziamo le novità in dettaglio. Indice. Decreto PNRR: addio alla conservazione delle ricevute cartacee dei POS.🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Decreto PNRR, legge in Gazzetta: tutte le misure Notizie correlate Leggi anche: Decreto PNRR è legge: elenchi regionali per il ruolo, deroga assegnazione provvisoria genitore over 65, organici ATA e Riforma Istituti Tecnici. TESTO definitivo in Gazzetta Ufficiale «Le nuove misure nel Decreto Pnrr avranno un impatto positivo trasversale»Il costo che la burocrazia italiana scarica ogni anno sulle imprese artigiane medie, micro e piccole, è di circa 40 miliardi di euro, una media -... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Edilizia privata, il Decreto Pnrr è legge: ecco cosa cambia - ANCE; Decreto PNRR 2026: nuove norme sul silenzio assenso in edilizia; DL PNRR convertito in legge: le misure su scuola, università, ricerca e AFAM; Decreto PNRR convertito in legge: elenchi regionali per le assunzioni, novità sulla mobilità. Accolte le nostre rivendicazioni. Decreto PNRR, ok definitivo alla conversione in legge: via libera del SenatoIl Senato approva in via definitiva la legge di conversione del Decreto PNRR: novità su semplificazioni, coesione e capacità amministrativa. diritto.it Decreto PNRR convertito in legge, le novità e cosa cambiaLa legge di conversione del decreto PNRR è entrata in vigore il 21 aprile. Vediamo tutte le novità previste dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. money.it Pavia Uno TV / Radio Pavia. . ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Governo vara il decreto Lavoro - PNRR, via libera alla nona rata da 12,8 miliardi - Ad aprile cala la fiducia di consumatori e imprese - Il Made in Italy vale 2.300 miliardi, sostenere le ec - facebook.com facebook La Legge 50/2026 sul Decreto PNRR segna il passaggio dalla fase delle deroghe a quella della responsabilità: termine unico 30/6/2026 per gli interventi, più controlli su appalti, subappalti e monitoraggio ReGiS. bit.ly/regole-appalti… #ProvinceComuni #upi x.com