Pirelli dal digital twin al Cyber Tyre | l' ecosistema digitale con dati e Ai per gli pneumatici del futuro

Pirelli ha rivoluzionato lo sviluppo dei pneumatici grazie all’utilizzo di digital twin e intelligenza artificiale, eliminando il metodo tradizionale di prove e errori. La causa di questa trasformazione risiede nel desiderio di migliorare la sicurezza e la durata dei prodotti, integrando dati e tecnologia avanzata. L’azienda ha creato un ecosistema digitale che permette di simulare e ottimizzare ogni fase del processo. Così, Pirelli punta a realizzare pneumatici più affidabili e innovativi.

In un settore complesso come quello degli pneumatici, dove la competizione si gioca sui millimetri e sui decimi di secondo, l'innovazione non è più soltanto una questione di materiali o di prestazioni pure. È soprattutto una questione di metodo. Per decenni lo sviluppo di uno pneumatico ha seguito una logica di trial and error: prototipo, test fisico, correzione, nuova prova. Un processo lungo, costoso, basato su cicli successivi di affinamento. Oggi quello schema è stato superato. Pirelli ha scelto di competere nel segmento più alto del mercato – premium e prestige – facendo leva su una cultura tecnica radicata e su investimenti in Ricerca e Sviluppo tra i più elevati del settore in rapporto al fatturato.