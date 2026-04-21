Lacedonia guarda al futuro presentato il Gemello Digitale del borgo

Il Comune di Lacedonia ha annunciato ufficialmente il lancio del “Gemello Digitale” del borgo, all’interno di un progetto chiamato “Ecosistema Integrato per la Rigenerazione Digitale delle Aree Interne”. Si tratta di un'iniziativa che mira a promuovere l’innovazione e la valorizzazione del territorio attraverso l’uso di tecnologie digitali avanzate. La presentazione si è svolta recentemente, coinvolgendo rappresentanti dell’amministrazione comunale e tecnici specializzati nel settore.

Il Comune di Lacedonia compie un importante passo verso l’innovazione e la valorizzazione del territorio con la presentazione ufficiale dell’“Ecosistema Integrato per la Rigenerazione Digitale delle Aree Interne”, un progetto pionieristico che introduce il “Gemello Digitale” del borgo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Cesi, il borgo guarda al futuro: “Prodotto turistico e residenziale, appetibile e concreto”Un piano marketing dettagliato per lanciare il progetto ‘Cesi porta dell’Umbria’. Leggi anche: Ambiente, un Gemello Digitale per la laguna del Calich ad Alghero Aggiornamenti e dibattiti Lacedonia presenta il suo Gemello Digitale: innovazione e territorio si incontranoIl Comune di Lacedonia compie un passo deciso verso il futuro con la presentazione ufficiale dell’Ecosistema Integrato per la Rigenerazione Digitale delle Aree Interne, un progetto innovativo che in ... irpiniaoggi.it A Matera si apre il 'Laboratorio del Gemello Digitale'Un'occasione per comprendere da vicino il funzionamento di un'infrastruttura digitale che guarda al futuro delle città. Da ottobre e fino a dicembre, la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera apre ... ansa.it