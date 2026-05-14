Philadelphia Junior Cup | Trionfo a Roma

Alla tredicesima edizione della Philadelphia Junior Cup, svoltasi a Roma, la squadra della Parrocchia San Giuseppe Lavoratore ha conquistato la vittoria. La competizione, intitolata Keep Racism Out, ha visto la partecipazione di diverse squadre giovanili. La finale si è conclusa con il risultato positivo per la squadra parrocchiale, che si è aggiudicata il trofeo.

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Cosa: Vittoria della Parrocchia San Giuseppe Lavoratore alla tredicesima edizione della Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out.. Dove e Quando: Allo Stadio Olimpico di Roma, mercoledì 13 maggio 2026.. Perché: Per celebrare i valori dello sport giovanile, unendo la competizione calcistica a un forte messaggio contro ogni forma di discriminazione e razzismo.. La maestosa cornice dello Stadio Olimpico di Roma ha fatto da sfondo a un evento sportivo che ha saputo fondere l’entusiasmo della gioventù con i valori più alti che il calcio possa trasmettere. In un’atmosfera carica di attesa e di vibrante emozione, proprio prima che il fischio d’inizio desse il via alla tanto attesa Finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Inter, il prato verde della capitale ha ospitato l’atto conclusivo di una competizione che guarda al futuro.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Philadelphia Junior Cup: Trionfo a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: L’Atalanta ospita la diciassettesima tappa della “Philadelphia Junior Cup – Keep Racism Out” Juve, torna la Philadelphia Junior Cup: presenti Kalulu e Calligaris all’Allianz Training Center – FOTOdi Angelo CiarlettaJuve, torna la Philadelphia Junior Cup: presenti anche Pierre Kalulu e Viola Calligaris all’Allianz Training Center. Si parla di: Ambassador, sculture, fuochi d'artificio e altro: tante iniziative per la finale. EVENTO - La Parrocchia San Giuseppe Lavoratore alza la coppa della Philadelphia Junior Cup-Keep Racism OutSono i ragazzi della Parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Bologna i vincitori della tredicesima edizione della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, il torneo nazionale Under 14 di calcio a 7 pr ... napolimagazine.com Philadelphia Junior Cup, incontro con Kalulu e Calligaris all'Allianz Training CenterLa Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out è tornata ieri, mercoledì 29 aprile, all’Allianz Training Center di Vinovo. Protagonisti della giornata ... tuttojuve.com